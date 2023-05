Lueger in "Schieflage": Denkmal wird um 3,5 Grad gekippt

In einem nächsten Schritt geht es nun um die Detailplanungen, müsste doch der Sockel verstärkt werden, um die Schräglage möglich zu machen, wie Martina Taig von KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien erklärte. Dabei werde auch das Bundesdenkmalamt hinzugezogen. Insgesamt sind für die Umsetzung 500.000 Euro veranschlagt. Die derzeit vor Ort befindliche Installation "Lueger temporär" von Nicole Six und Paul Petritsch, die mittels einer 39 Meter langen, fünf Meter breiten und elf Meter hohen Holzkonstruktion im Stadtbild gefundene Artefakte der Lueger-Würdigung versammelt, soll noch bis Herbst zu sehen sein - vorausgesetzt, man benötige den Platz nicht schon früher für den Abbau des Denkmals, das komplett gereinigt werden soll.

Gelassener Umgang mit Beschmierungen

Was künftige Beschmierungen des Denkmals betrifft, so zeigte sich zumindest Wihlidal pragmatisch. "Es wird nun gereinigt und dann wieder neu aufgebaut. Danach bleibt die Diskussion, wie es weitergeht, erhalten. Es wird wieder zur Verfügung stehen." Die Stadt selbst werde mit solchen Aktionen "gelassen umgehen", so Kaup-Hasler, "so wie wir es auch in den letzten Jahren gemacht haben". Man werde sehen, wie die Öffentlichkeit mit dem Denkmal umgeht, wenn es in neuer Form zu sehen ist. Die weiteren Wettbewerbsentwürfe werden von 19. bis 23. Juni in der Wiener Planungswerkstatt ausgestellt.