Ludwig will Vergabe von städtischen Inseraten neu ordnen

Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) will in den nächsten Wochen die Vergabe von Inseraten an Zeitungen durch die Stadt Wien völlig umkrempeln. Gemeinsam mit Experten soll in den nächsten Wochen ein „sehr transparentes Konzept“ entwickelt werden – mit dem Ziel, die Stadtbewohner zu informieren, aber auch die journalistische Qualität sicherzustellen. Die neuen Richtlinien sollen bereits Anfang 2019 in Kraft treten.

Ludwigs überraschende Ankündigung hat einen pikanten Hintergrund: Zuletzt musste der Bürgermeister ungewohnt scharfe Kritik von Kronen Zeitung und dem Gratisblatt Heute einstecken, die bisher sehr wohlwollend mit Ludwig umgegangen waren. Auslöser war der Vergleich zwischen den Wiener Linien und der Mediengruppe Österreich nach einem jahrelangen Streit um die Aufstellung von Entnahmeboxen im Bereich der U-Bahn-Stationen. Wie berichtet, hatte sich Österreich dabei gegenüber dem Konkurrenten Heute benachteiligt gefühlt.

Nach Bekanntwerden des Vergleichs hatten Krone und Heute Ludwig vorgeworfen, zugunsten von Österreich interveniert zu haben. Auch von finanziellen Zugeständnissen in Millionenhöhe war die Rede.