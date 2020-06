Luchs-Jungtier im Tiergarten Schönbrunn geboren

Die Eurasischen Luchse im Tiergarten Schönbrunn haben Nachwuchs: Am 27. Mai ist ein Jungtier zur Welt gekommen. Nun ist es für die Besucherinnen und Besucher zu sehen. „Bei der Geburt wiegt ein Luchs-Jungtier etwa 300 Gramm und ist blind. Nach zwei Wochen öffnet es die Augen. Die Mutter hat ihren Nachwuchs in der ersten Zeit gut geschützt in einer Hütte großgezogen“, erklärt Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Jetzt geht das Kleine bereits auf Erkundungstour durch das große Waldgehege. Hier gibt es jede Menge zu entdecken: Baumstämme zum Klettern, Laub zum Spielen und jede Menge Gerüche zum Erschnuppern. Zwischendurch wird mit der Mutter gekuschelt und natürlich noch viel geschlafen. Ein wertvoller Tipp der Tierpfleger für die Besucher: Das Jungtier ist meist morgens und abends aktiv.