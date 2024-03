Gesundheitsstadtrat zu Lorenz Böhler: "Wir haben eine ganz kritische Situation"

Für Belegschaft wie Patienten heiße dies nun, sie würden auf das AKH Wien und Traumazentrum Meidling aufgeteilt. 2025 solle die Böhler-Belegschaft wieder an den Standort zurückkehren, so der seitens der AUVA kommunizierte Plan.

Wiens SP-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Ö1-Journal auf die Situation des Lorenz Böhler angesprochen und auf Gerüchte, wonach es das Lorenz Böhler in der jetzigen Form auch nach der Sanierung nicht mehr geben wird, sagt: "Es gibt eine klare Vereinbarung mit dem Obmann der AUVA. Hinter der Formulierung Forschungs-, Wirtschafts- und Gesundheitscampus verbirgt sich die Fortführung des Leistungsspektrums, das die AUVA am Standort Lorenz Böhler abarbeitet. Wir haben eine ganz kritische Situation."

Das Gutachten habe dargelegt, dass die "Zeit nicht unser Freund ist". Man habe sich als Stadt Wien dazu entschieden, der AUVA zu helfen. "Wir könnten gar nicht akzeptieren, dass das Spital ersatzlos geschlossen wird."

Eine ganze Station und OP-Ressourcen innerhalb des Wiener Allgemeinen Krankenhauses stünden nunmehr zur Verfügung. "Es ist nicht daran gedacht, es in den Universitätsbetrieb einzugliedern, weil wir auch als Stadt gar kein Interesse daran haben, dass die einzelnen Teams des Lorenz Böhler Krankenhauses in irgendeiner Form geteilt werden."

"Inakzeptabel"

Die Böhler-Teams sollen, so Hacker, in Meidling und im AKH arbeiten. Dafür würden "ernsthafte" Gespräche geführt - die vor allem auch rechtlicher Natur seien. Es sei "alternativenlos", sagt Hacker. Die Alternative wäre eine Reduktion der Leistung der Gesundheitsversorgung in Wien und das sei, so der zuständige Gesundheitsstadtrat, "inakzeptabel". Die Gesprächsbasis zu AUVA-Obmann bezeichnet Peter Hacker als "exzellent" - das mache ihn "zuversichtlich".