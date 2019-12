Lorenz-Böhler-Ärzte drohen mit Streik

Wenige Tage vor Weihnachten herrscht Aufruhr unter dem Personal des Lorenz-Böhler-Unfallspitals in der Brigittenau. Einmal mehr machen Befürchtungen die Runde, das traditionsreiche Krankenhaus der AUVA könnte in den nächsten Jahren geschlossen oder zumindest massiv verkleinert werden.

Stand zuletzt eine Fusion mit dem UKH in Meidling zur Diskussion, geht es aktuell, wie berichtet, um eine mögliche Absiedlung der Betten und von Personal ins Donauspital des Wiener Krankenanstaltenverbunds. Im 20. Bezirk könnte dann bloß ein Ambulanz-Betrieb zurückbleiben, fürchten die Mitarbeiter. Anlass ihrer Sorgen: Ein eMail des Managements just wenige Stunden vor der Weihnachtsfeier, in dem entsprechende Pläne angedeutet werden. Seitens der AUVA-Führung und der Stadt Wien ist man nun um Beschwichtigung bemüht: „Alles ist noch ergebnisoffen“, betont Richard Gauss, Leiter der MA24 (Strategische Gesundheitsversorgung). Im Jänner soll eine Arbeitsgruppe starten, in der geklärt wird, wie die beiden Wiener AUVA-Spitäler und der KAV besser zusammenarbeiten können.

In etwa zwölf Monaten soll laut Gauss ein Ergebnis auf dem Tisch liegen. Eines sei jetzt schon fix: „Seitens Stadtrat Peter Hacker gibt es den klaren Auftrag: Der Gesundheitsstandort in der Brigittenau muss erhalten bleiben“, betont Gauss. In welcher Form lässt er offen. „Es wird dort aber weiterhin Betten geben und es werden auf künftig Eingriffe durchgeführt.“ Somit ist zumindest klar, dass ein Aufgehen des Böhler-Spitals im UKH Meidling vom Tisch ist.