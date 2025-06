Ende einer Ära? Für das Kultlokale Tunnel wird Nachfolger gesucht

Doch jetzt könnte die Institution in der Florianigasse bald nicht mehr Kult sein. Hintergrund: Der 70-jährige Hans Litsauer will aufhören, weshalb er einen Makler beauftragt hat, einen Nachfolger zu finden. Allerdings meldete sich niemand, der den Club weiterführen wollte – Interessenten wollen das Lokal anderweitig nutzen. Das freute Litsauer gar nicht.

In seiner Not wandte er sich in einem Facebook-Post an seine Fans.

Falls sich niemand findet, dann . . .

Was sie da lesen mussten, hat viele entsetzt: Sollte sich bis Jahresende niemand finden, der die Event-Location weiterführt, "müssen und werden wir auch mit all jenen Übernahmeinteressierten verhandeln, die andere Betriebszwecke verfolgen".