Lkw von Hilfswerk International bringt Güter zur ukrainischen Grenze

Die Hilfe aus Österreich für die Bevölkerung in der Ukraine geht weiter. Am Donnerstag ist ein Lkw von Hilfswerk International von Wien an die ungarisch-ukrainische Grenze gestartet, um dringend in Notschlafstellen benötigte Güter zu übergeben. "Es sind vor allem Frauen mit Kindern und alleinstehende ältere Frauen, die bei uns ankommen. Sie waren stunden- und tagelang unterwegs", berichtete Dmytro Kuznietsov, Koordinator der Hilfswerk International Hilfe in Ivano-Frankivsk.