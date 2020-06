Listerien-Quargel: Mediziner will 2,3 Millionen Euro

Andreas Peilowich geht es um die Gerechtigkeit, sagt er und rollt in den Gerichtssaal. Der ehemalige Manager einer Pharma-Firma sitzt im Rollstuhl. Und daran soll der Quargel schuld sein, den er zum Jahreswechsel 2009/ ’10 aß. Der Wiener ist eines von mehreren "Listerien-Opfern". Die Firma Prolactal hatte Käse produziert, der mit Listerien infiziert war; Sieben Menschen starben.

Vor wenigen Wochen wurden die beiden ehemaligen Geschäftsführer in Graz zu bedingten Haft- und Geldstrafen verurteilt, das Unternehmen zu 100.000 Euro Strafe (alles nicht rechtskräftig). Nun geht es um zivilrechtliche Ansprüche. Peilowich hat überlebt, doch sein Leben ist ruiniert. In einem Zivilprozess, der am Donnerstag begann, klagt er, vertreten von Anwalt Alexander Klauser, auf 2,3 Millionen Euro.

Die Liste der Beklagten ist lang. Die Erzeugerfirma Prolactal gehört ebenso dazu wie die Republik Österreich als Rechtsträger der Gesundheitsbehörden, die Lidl Stiftung, die den Käse verkaufte, oder die Gemeinde Wien – letztere deshalb, weil im Krankenhaus Hietzing eine Gewebeprobe des Opfers irrtümlich entsorgt wurde – damit hätte festgestellt werden können, ob Peilowich vom selben Listerien-Stamm befallen war wie die anderen Quargel-Opfer.