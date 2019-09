Lisi Langs hollywoodreife Geschichte, Modedesignerin zu werden

Zunächst in ein paar ausgewählten Shops. Ein paar Jahre später, 2007, wurden ihre Stücke bereits in 30 Geschäften in Wien verkauft.

Das Schneidern brachte sich Lisi Lang selbst bei. Wenn sie einen Ärmel nähen wollte, zeichnete sie einen Ärmel, dann nähte sie einen Ärmel. An Schnittsysteme hält sie sich bis heute nicht. Langs größter Vorteil: „Ich hab’ nix gewusst von der jungen Wiener Szene, von all den Designern.“ Trends interessieren die 37-Jährige nicht; sie macht, was sie will.