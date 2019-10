Linie D: Zwei Feldhasen auf dem Grüngleis

Wo es sonst noch begrünte Gleise in Wien gibt

Am aktuellsten ist wohl das geplante Grüngleis auf der Linie O. Diese wird ja ab Frühjahr 2020 vom Praterstern ins Nordbahnviertel um vier Stationen und 1,4 Kilometer verlängert. Und zwar über die Nordbahnstraße, Am Tabor und die Bruno-Marek-Allee bis zum neuen Bildungscampus Christine Nöstlinger in der Taborstraße. Das Grüngleis wird über 150 Meter am Tabor entlang geführt werden.

Ansonsten gibt es Wien auch auf den Linien 62 (in Lainz), 18 (am Landstraßer Gürtel) sowie streckenweise auf den Linien 25 und 26 begrünte Gleise. Das Grüngleis im Sonnwendviertel ist - gemeinsam mit dem in Lainz der längste Abschnitt eines bepflanzten Gleises.

Grüngleise dienen vor allem den Klimaschutz und sollen im Sommer die Stadt abkühlen. Im Vergleich zu einem Standardgleis kostet das Grüngleis etwa bei der Linie O rund 150.000 Euro mehr.