Liesing: Eine Idylle am Rande der Großstadt

In der Maurer Lange Gasse reihen sich mehrere Heurige aneinander. Anders als nach Grinzing oder Neustift am Walde verirren sich hierher aber kaum Touristen – Einheimische sitzen hier bei einem Achterl Wein, der quasi vor der Haustür wächst. „Wir genießen es hier sehr. In andere Gegenden braucht man wegen der Touristen ja gar nicht mehr hinfahren. Bei uns ist es einfach besser als in Grinzing.“, meint die langjährige Bezirksbewohnerin Helga B.

Das Maurer Weinbaugebiet erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als 50 Hektar: Grüner Veltliner und Sauvignon Blanc sind die gängigsten Rebsorten. Etliche Wirte haben sogar Fernseher in den Gastgärten aufgestellt. Auch sie lassen sich das Spektakel Weltmeisterschaft nicht entgehen und bieten ihren Gästen Hausmannskost gepaart mit Fußball an.

Von Benjamin Enajat