Lidlpark soll zu Christine-Nöstlinger-Park werden

Nun ist es fix - zumindest seitens des Bezirks: Der Lidlpark zwischen Lidlstraße und Rosensteingasse wird zum Christine-Nöstlinger-Park. Ein entsprechender rot-grüner Antrag ist am Mittwoch mehrheitlich in der Bezirksvertretungssitzung angenommen worden. Nun geht das Projekt weiter in den Kulturausschuss des Gemeinderats. Geht alles nach Plan, könnte die Eröffnung im Herbst dieses Jahres passieren.

Christine Nöstlinger, Österreichs wohl bedeutende Kinderbuchautorin ist am 28. Juli 2018 in Wien gestorben. Wenig später begann in Hernals die Diskussion, wie man die große Künstlerin, in dem Bezirk, in dem sie aufgewachsen ist, gebührend ehren könnte. Zuletzt war dafür der Lidl-, Ortlieb-, oder Pezzlpark im Gespräch.