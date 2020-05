Letzter Schliff für den Rohdiamanten

Norbert Winkelmayers Nächte sind derzeit kurz. In nur vier Wochen soll das Herzensprojekt des Immobilienentwicklers, das Sans Souci Hotel, eröffnen. Doch noch wuseln Bauarbeiter hektisch durch die Gänge und Zimmer des Luxushotels. Täglich ist Winkelmayer daher bis am Abend auf der Baustelle, in der Nacht werden Mails beantwortet.

2010 übernahm die Sans Souci Group das Gebäude an der Burggasse 2, seither wird an dem 5-Stern-Boutiquehotel gewerkt. Am 15. Dezember soll nun aufgesperrt werden. 63 Zimmer wird das Hotel haben, die Hälfte davon Suiten und Junior Suiten. Die oberen drei Stockwerke sind für Wohnungen reserviert. Der Einstiegspreis für ein Zimmer liegt bei 240 Euro, die Grand Suite kommt auf 2000 Euro. Täglich.