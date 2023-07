Klimaaktivisten protestierten am Flughafen Wien gegen Mercedes-Show

Ein Einsatz, der bei Aktivist Bernhard Schaller nur Kopfschütteln hervorruft: "Die Polizei weiß längst, dass wir am Flughafen nichts machen wollen. Das Polizeiaufgebot wird aber größer und größer", sagte er in einem am Flughafen aufgenommenen Video. Zuletzt hatte der Flughafen Wien gewarnt, dass es, ähnlich wie in Deutschland, zu Aktionen auf dem Flughafen kommen könnte.

Bei Mercedes gab man sich indessen gelassen. "Das Recht auf friedliche Meinungsäußerung gehört zu jeder funktionierenden Demokratie und dank der äußerst umsichtigen Arbeit der Polizei vor Ort gab es heute keinerlei Beeinträchtigung unserer Veranstaltung in Wien“, hieß es in einer der Kronen Zeitung übermittelten Stellungnahme.