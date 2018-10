Leopoldstadt: Die Gesichter einer Auslöschung

Was man für den Spaziergang braucht? Ein normales Smartphone oder ein Tablet. Einen Straßennamen, eine Hausnummer oder einen Namen.

Beispiel Untere Donaustraße 39: Hier befanden sich Sammelwohnungen – Juden wurden hierher zwangsumgesiedelt. 36 Namen finden sich auf dieser Adresse. Darunter der von Rosa Geiringer, die in Auschwitz ums Leben kam oder der von Jakob Heftler, der in Theresienstadt starb – dazu ein Auszug aus der „Transportliste“. Noch auffälliger ist die Anzahl der Juden, die zuletzt in der Novaragasse gemeldet waren – insgesamt 247 Personen. „Sie haben das Haustor aufgerissen, an den Türen geläutet. Unten standen Autos, in die wurden die Leute verladen“, schilderte ein Überlebender. Ein anderer erinnert sich: „In dem Lager waren Matratzen, auf denen die Leute geschlafen haben, bis sie weggebracht worden sind.“

„Es war uns ein Anliegen, den Personen ein Bild zu geben“, sagt Schellenbacher. Fündig wurde man im eigenen Archiv, in den Karteien der Gestapo, dem Nationalarchiv in Prag, aber auch in Belgien.