Leopoldsberg: Mini-Sanierung ist bewilligt

Nach mittlerweile sechs Jahren Dornröschenschlaf gibt es erste Anzeichen, dass die lang angekündigte Renovierung und Wiedereröffnung der Burganlage am Leopoldsberg näherrücken könnte. „Das Bundesdenkmalamt hat das Sanierungsprojekt bewilligt; der Bescheid ist Ende Oktober bei uns eingetroffen“, sagt Andreas Gahleitner, Wirtschaftsdirektor des Stifts Klosterneuburg – das Chorherrenstift ist Eigentümer der Burg samt dazugehöriger barocker Kirche.

Eingereicht wurde der Renovierungsplan allerdings nicht vom Stift, sondern vom Wiener Architekten Alexander Serda, der 2007 ein hundertjähriges Baurecht für die Immobilie erwarb. Serda will trotz mehrerer Anfragen des KURIER nicht sagen, was er am Leopoldsberg plant, wie sein Zeitplan aussieht und warum es zu sagenhaften sechs Jahren Stillstand gekommen ist.