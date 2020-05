Ein Ausflugsziel im Dornröschenschlaf

Betreten der Baustelle verboten" prangt in großen Lettern auf dem Eingangstor. Eine kleine Gruppe japanischer Touristen dreht mit enttäuschten Gesichtern ab und geht zurück zur Bushaltestelle. Die Burg Leopoldsberg, einst beliebtes Ausflugsziel mit einem traumhaften Blick auf Wien, liegt seit 2008 im Dornröschenschlaf.



Ein Rundgang um die historische Anlage verstärkt den tristen Eindruck noch: Die meisten Fenster sind vernagelt, andere haben längst keine Scheiben mehr. Die schönste der drei Aussichtsterrassen ist ebenso wie die Kirche nicht zugänglich. Ein Blick durch eine Lücke im Spanplatten-Bauzaun zeigt eine tristes, überwachsenes Idyll - hier war schon lange kein Mensch mehr.



Eigentlich sollten auf dem Leopoldsberg schon längst wieder Getränke, Snacks und Eis verkauft werden. So steht es zumindest im Vertrag zwischen dem Stift Klosterneuburg als Besitzer der Anlage und dem Architekten Alexander Serda, der hier dem Vernehmen nach ein Hotel-Restaurant der gehobenen Preisklasse errichten will.