Lenkerin krachte mit E-Auto in Wien in Betonmauer

Ein Elektroauto ist am späten Donnerstagabend in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße in eine Betonmauer gekracht und hat die Mauer auf einer Länge von acht Meter komplett zerstört, berichtete die Berufsfeuerwehr am Freitag. Die Lenkerin, die vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und ins Schleudern geraten war, erlitt laut Berufsrettung Verletzungen. Der Pkw kam erst in der hinter der Mauer liegenden Wiese zum Stillstand, der Motorraum wurde zerstört.