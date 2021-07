Leihräder in Wien: Virtuelle Flotte größer als die offizielle

oBike erklärt den Rad-Überschuss in der App mit Status-Problemen. Unter den aktiv gesetzten – und damit in der App sichtbaren – Exemplaren seien einige, die etwa in Lagern geparkt sind. Ebenso scheinen manche von Vandalen zerstörte Räder auf. Das Unternehmen sei dabei, den Aktivitätsstatus der Fahrräder zu optimieren, sagt Geschäftsführer Daniel Junge.

Ofo entgegnet in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die eruierte Flottenstärke weder jene Fahrräder widerspiegele, "die tatsächlich auf der Straße verfügbar sind, noch jene, die in Wien gelagert sind". Bestände in verschiedenen Lagern seien aber mit ein Grund für die Abweichung von der offiziellen Gesamtzahl. Am Freudenauer Hafen befinde sich etwa ein großes Auslieferungslager. In der KURIER-Abfrage schienen an diesem Standort 336 Räder auf. Das Lager sei aber viel größer, heißt es von Ofo.

Glaubt man den Beteuerungen der Unternehmen, zeigen also beide Apps zumindest mehr verfügbare Räder an, als letztlich ausgeliehen werden können. Ob sie auf der Straße oder in einem kleinen Lager stehen, kann nicht nachgewiesen werden. Ofo zufolge hat das in der Praxis bisher zu keinen Schwierigkeiten geführt. Das "Darstellungsproblem" werde bald behoben.