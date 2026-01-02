Quereinstieg gewagt: Warum ein Manager Lehrer in Wien wurde

In einer Ganztagsschule am nordöstlichen Stadtrand von Wien schließt sich für einen oststeirischen Bauernbuben ein in sich logischer Kreis. Markus Neuherz trägt für den Termin mit dem KURIER weißes Hemd und Sakko. Das fällt auch seinen Schülern auf. Ihnen kann der 49-Jährige aus seinem bisherigen Berufsleben in unterschiedlichen Positionen weitergeben: „Es gibt Termine, da geht es auch um die gute Außenwirkung.“

Fakten Quereinsteiger für Österreich: „Teach For Austria“ ist eine gemeinnützige Organisation, die sich schon seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Dieses Ziel soll mit jüngeren ambitionierten Hochschulabsolventen sowie mit älteren sogenannten „Career Changern“ erreicht werden. Zwischen 21 und 55 Jahren: Nach einer kurzen intensiven Ausbildung gehen die TFA-„Fellows“ für mindestens zwei Jahre in herausfordernde Kindergärten und Schulen, um dort zu unterrichten. Ihr Alter liegt bei Programmstart zwischen 21 und 55 Jahren. Durch ihre Arbeit tragen die Quereinsteiger(innen) dazu bei, die Bildungschancen von Kindern speziell aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern. 115 TFA-„Fellows“ sind derzeit an Schulen und Kindergärten im Einsatz – die meisten in Wien. Die nächste Bewerbungsdeadline ist der 1. März 2026. Alle Infos und Link zur Anmeldung unter: teachforaustria.at.

Private „Feldstudie“ Zurück zum logischen Kreis: „Ich komme aus einer kleinen steirischen Gemeinde, meine Eltern sind Bauern. Deshalb hat der Volksschullehrer mich und meine Geschwister im Handumdrehen nicht für das Gymnasium, sondern für die Hauptschule vorgeschlagen.“ Neuherz weiß also aus eigener Erfahrung, wie sehr Kinder von den Umständen, in denen sie hineingeboren werden, abhängig sind. Er hat dann im Lagerhaus eine dreijährige Lehre absolviert. Hat dann den Menschen am Land erfolgreich verkauft, was sie für Haus, Hof und den Garten so benötigen. Er hat mit jungen und auch älteren Behinderten aktiv gearbeitet und unter anderem für sie, zuletzt als Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich, lobbyiert. Weil er dabei oft die „notwendige Inklusion in den Schulen“ eingefordert hat, möchte er jetzt als Lehrer in einer Schule erfahren, was im Bildungssystem konkret machbar ist – und was nicht.

Der Lehrer mit insgesamt 22 Unterrichtsstunden kann dafür gleich mehrere Belege aus erster Hand liefern: Da ist der 1,90-Meter-Hüne, der in der Schule oft wegen seiner unbändigen Kraft gerügt und nicht wegen der schulischen Leistungen gelobt wird. Nach seinem Praktikum in einem Supermarkt wurde er vom Marktleiter sehr gut bewertet („Der packt an, er könnte sofort bei uns anfangen.“). Da ist die Absolventin der Barbara-Prammer-Schule, die er vor wenigen Tagen zufällig bei der Straßenbahnstation getroffen hat. Mit ihr hat der Pädagoge noch im Juni fast bis zum letzten Schultag intensiv Deutsch gelernt. Daher kann sie jetzt eine Höhere Lernanstalt für wirtschaftliche Berufe besuchen, durchaus zur Freude ihrer neuen Lehrer. „Das war noch vor einem halben Jahr nicht so klar“, freut sich Neuherz.

Respekt für das Kollegium Was der Quereinsteiger auch gelernt hat und dem Klischee widerspricht: „Dass an dieser Schule extrem viele Lehrer und Lehrerinnen arbeiten, die ihre berufliche Aufgabe wirklich ernst nehmen.“ Mag sein, dass die noch junge Schule in Hirschstetten speziell motivierte Pädagogen anlockt. Dessen ungeachtet spricht Markus Neuherz mit Respekt von einem Beruf, der oft in der Kritik steht. Offen spricht er aber auch von „meinem Vorteil, dass ich jederzeit wieder aus der Schule rausgehen kann“. Und die Schulferienwochen sind für den Vater von einem Schul- und einem Kindergartenkind auch kein riesiger Nachteil, ganz im Gegenteil. Doch diese Überlegung ist nicht die wesentliche, die ihn antreibt. Wichtiger ist, dass er Schüler bestmöglich coachen und nicht abwerten will. Hier schließt sich sein Kreis.