TFA-Chef Severin Broucek für „mehr Fairness in den Schulen“

Severin Broucek: TFA steht seit bald 15 Jahren allen ambitionierten Menschen aus unterschiedlichen Studienrichtungen und Berufslaufbahnen offen. Diese können mit unserer Ausbildung und Begleitung ihre Erfahrungen direkt in Kindergärten und Schulen einbringen.

Die Chancengleichheit in der Schule sieht Severin Broucek als das übergeordnete Ziel, wie der Geschäftsführer von „Teach For Austria“ (TFA) im Gespräch mit dem KURIER klar zum Ausdruck bringt.

Wie geht es den Älteren, die später in ihrem Berufsleben in die Schule wechseln?

In dieser ganz konkreten Bildungsarbeit können sie sich nicht nur einbringen und Kinder auf ihrem Bildungsweg unterstützen, sie können dabei auch selbst profitieren. Sie lernen zum Beispiel die Ressourcen der Kinder und ihrer Familien kennen, erleben sich täglich in einer wichtigen Mentor- und Führungsverantwortung und lernen darüber hinaus das Bildungssystem im Detail kennen, um so Veränderung bewirken zu können.

Macht die TFA Schule?

Wir konnten uns durch unsere bisherige Arbeit einen guten Ruf als Partner für Schulleitungen, Lehrkräfte und die Verwaltung erarbeiten. Dank unserer Erfahrungen – auch im Rahmen des internationalen Netzwerks „Teach For All“ – können wir die Akteure des Bildungssystems mit neuen Ideen, Zugängen und Methoden unterstützen, um die Chancen für benachteiligte Kinder zu verbessern.

Wie fair sind Wiens Schulen und Kindergärten für sozial benachteiligte Kinder?

Die Bildungsstatistiken zeigen eindeutig, dass Kinder aus sozioökonomisch schwächeren Familien weniger Chancen erhalten – und das selbst bei gleichem Kompetenzniveau. Das ist individuell und gesellschaftlich ein Verlust an Potenzialen. Wir wollen dafür arbeiten, dass alle Kinder die Chance auf ein gutes Leben erhalten. Bildung, ganz konkret eine Lehrkraft, kann hier den Unterschied ausmachen.

In England sagt man: „Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen.“ Wie groß ist Ihr Dorf?

Ich kann sagen: Unsere Fellows arbeiten sehr gut mit Lehrkräften und anderen Berufsgruppen zusammen.