Lehrer geben Gratis-Nachhilfe "Nicht genügend"

Die von der SPÖ eingeführte Gratis-Nachhilfe sorgt unter Wiener Lehrern für Aufruhr. Wie berichtet, werden ab Herbst Problemschüler in den Pflichtschulen besonders gefördert. 20 Millionen Euro will die Stadt dafür ausgeben. Gleichzeitig hat der Bund die Bezahlung von Zusatzstunden gestrichen. Das führt im ungünstigsten Fall dazu, dass an einigen Schulen sogar weniger Stunden als bisher zur Verfügung stehen.

Unter Lehrern ist das Nachhilfe-Paket umstritten. "Mir wurde eine Zusatzstunde am Vormittag gestrichen. Dafür soll ich jetzt am Nachmittag mir völlig fremden Kindern Nachhilfe-Unterricht geben", erzählt eine Lehrerin, die seit 35 Jahren im Dienst ist. Dazu komme, dass die Schule zwar um 12 Uhr ende, der Förderunterricht erst um 14 Uhr beginne. "Dazwischen darf ich mich still beschäftigen", sagt die Lehrerin.

In einer Halbtagsvolksschule wiederum wird der Nachhilfe-Unterricht am Vormittag durchgeführt – und dafür andere Förderungen gestrichen. "Ich verliere meine eigene Förderstunde, damit ich dann fremden Kindern die Nachhilfe geben kann", sagt eine Lehrerin. Wobei das keine Nachhilfe sei: "Das läuft auf eine Aufgabenhilfe hinaus."