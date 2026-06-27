Meidling setzt auf legale Graffiti: Nur FPÖ sagt Nein

Bunte Murals an Hausfassaden, kleine Kunstwerke an Straßenecken und legale Sprühflächen in Parks: Meidling setzt seit Jahren auf Street Art im öffentlichen Raum. Nun soll dieses Angebot weiter ausgebaut werden. Die Bezirksvertretung hat sich am 19. Juni mehrheitlich für zusätzliche legale Flächen ausgesprochen, auf denen Graffiti und Street Art erlaubt sind.

Keine Zustimmung der FPÖ Getragen wurde die Resolution von SPÖ, NEOS, Grünen sowie KPÖ/Links. Gegen die Resolution stimmten die FPÖ und Pro Hetzendorf. Die FPÖ war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. „Für mich in Meidling steht die Belebung des öffentlichen Raums im Mittelpunkt und dazu gehört auch, ihn schöner zu machen“, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ). Kunst mache den Alltag im Bezirk sichtbar lebendiger.

Konkret werden derzeit von WIENXTRA mögliche neue Standorte für sogenannte „Wiener Wände“ geprüft. Dabei handelt es sich um legale Flächen für Graffiti und Street Art.

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Vorreiter Calle Libre 2014 Ganz neu ist das Thema für Meidling allerdings nicht. Der Bezirk gilt bereits heute als einer der aktivsten Bezirke Wiens, wenn es um Street Art geht. Sichtbar wird das etwa an den großflächigen Murals des Calle Libre Festivals, den legalen Sprühflächen wie der Wienerwand im Haydnpark oder kleineren Kunstwerken im Grätzl rund um die Niederhofstraße.

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Street-Art-Spaziergänge Im Rahmen der VHS Summerdays lädt der Bezirk deshalb am 16. und 28. Juli sowie am 12. August zu kostenlosen Street-Art-Spaziergängen ein.