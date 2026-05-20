FPÖ empört sich: Aufregung um "düsteres Monster-Graffiti" in Wien

Über Kunst lässt sich bekanntlich gut streiten. Das zeigt sich dieser Tage in Döbling: Seit 18. Mai findet dort das „Calle Libre Festival“ statt, eine mehrtägige Veranstaltung, während der im gesamten Bezirk Wandgemälde entstehen. Eines davon, auf der Fassade eines Gemeindebaus in der Krottenbachstraße 104, ist bereits fertiggestellt und sorgt nun für Aufregung. Die FPÖ sieht in dem Gemälde ein „düsteres Monster-Graffiti“.

Die Kritik geht aber noch deutlich weiter: Der Verein Calle Libre habe sich nicht an die Absprachen mit dem Bezirk gehalten und die Motive nicht vorab zur Abstimmung vorgelegt, heißt es. Nun fordert die FPÖ den „sofortigen Stopp“ weiterer Projekte sowie der Förderung in Höhe von 10.000 Euro.