Lebenslang für Mord an Schwester

Am 18. September 2017 passte sie der Bruder auf dem Schulweg in Wien-Favoriten ab. Zuvor hatte er sich ein Kampfmesser besorgt. Hikmatullah dirigierte Bakhti in einen Hinterhof und tötete sie mit 28 Stichen, die laut Gerichtsmediziner Christian Reiter „mit großer Wucht“ geführt wurden. Die Stiche gingen in Hals, Leber, Nieren, Magen, Arm, Bein und trafen das Mädchen vermutlich auch noch, als es bereits am Boden lag.

Während der Bluttat telefonierte der Bruder die ganze Zeit über ein Headset. Mit dem Vater? Das ließ sich nicht ermitteln. Der war jedenfalls in der Nähe, wie Aufnahmen der Kameras der Wiener Linien zeigen.