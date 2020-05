Lebensgefahr wegen vereister Bäume

Das Tauwetter in den Alpen mit Rekordtemperaturen im Hochgebirge konnten dem weihnachtlichen Skivergnügen nichts anhaben. In Ostösterreich dagegen war die Situation bei Weitem angespannter. Regen und kalte Temperaturen führten nach Weihnachten besonders im Raum Wien zu lebensgefährlichen Situationen. In den Wäldern drohen Bäume unter der Eislast umzustürzen. Die Forstämter warnen vor Spaziergängen.

Laut Forstamtsdirektor Andreas Januskovecz kam es zu Eisbrüchen im Sekundentakt. Dramatisch war die Lage im Wienerwald im Bereich des Wilhelminenbergs und der Steinhofgründe. Das Forstamt brachte Warnschilder an. Vorübergehend gesperrt wurde auch die Höhenstraße, damit Autos nicht von herabfallenden Ästen getroffen werden. Ähnlich war auch die Lage im Raum Bisamberg.

Im Laufe des Mittwochs begann sich die Situation zu entspannen. Warme Luft räumte die Kaltluftseen aus. Die Vorsichtsmaßnahmen der Behörden wirkten. Laut Wiener Rettung gab es aufgrund der Wettersituation keinen Einsatz.

Auch in den Alpen geht die Lawinengefahr zurück. Allerdings wird zu besonderer Vorsicht bei Skitouren in höheren Lagen gewarnt. Am Mittwoch kam sogar etwas Neuschnee dazu.