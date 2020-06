"Le Bistrot": Neues Café in der Gastro-Wüste des Botschaftsviertels

Reise nach Wien

Dort, inmitten des Botschaftsviertels, gab es bisher: nichts. Kein Kaffeehaus, keine Tagesbar. Die nächsten Lokale (Lucullus in der Neulinggasse 29, Pizzeria L’autentico Giardino in der Salesianergasse 23) sind schon ein Stückchen weiter weg. Und das wusste Goran Martinovic, denn er wohnt in der Nähe. „Ich habe ja gesehen, dass hier etwas fehlt“, sagt er zum KURIER.

Dort, neben dem Eisenwarenhändler, war ganz früher ein Zuckerlgeschäft beheimatet, dann ein Lokal und zuletzt ein richtiges Tschocherl. Da wurde geraucht und getrunken. Und an der Schank stand man weniger wegen des Kaffees, sondern eher mit einem Spritzer.