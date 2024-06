Laute ORF-Feier brachte Anrainer in Wien um den Schlaf

Bis zwei Uhr nachts soll die Party beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Donnerstagabend gedauert haben. Sehr zum Ärger der Anrainer des ORF-Zentrums am Küniglberg , wie die Krone berichtet.

Mehrere Beschwerden bei der Polizei

Laut Angaben der Polizei war die Veranstaltung bis 22 Uhr genehmigt. Mehrere Beschwerden seien aber dennoch bei der Polizeiinspektion Lainzer Straße in Wien-Hietzing eingegangen. Man habe die illustre Gesellschaft am Küniglberg auch schon auf die drohenden Konsequenzen hingewiesen, heißt es in der Krone.

Eine Information von der Polizei, ob tatsächlich Anzeige wegen Ruhestörung erstattet wurde, steht noch aus.