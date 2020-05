Laufhaus neben Volksschule erregt die Gemüter

Für FPÖ-Bezirksparteichef Wolfgang Seidl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: „Wir haben das Problemgebiet Praterstern, den Drogen-Hotspot in der Venediger Au, nach wie vor illegale Straßenprostitution sowie etliche Bordelle im Stuwerviertel – und jetzt auch noch ein Laufhaus mitten im Wohngebiet. Es reicht.“

Anrainerin Yvonne Götz schlägt in dieselbe Kerbe: „Kinder sollten in einer Umgebung aufwachsen, in der nicht an jeder Ecke ein fragwürdiges Etablissement steht. Neben einer Schule ist definitiv kein gut gewählter Standort“, meint die 26-Jährige. Martina Ebner (24) überlegt gar, aus dem Stuwerviertel wegzuziehen.