Laudamotion musste nach Vogelschlag "rücklanden"

Ein Airbus A320 der Laudamotion (mit bis zu 168 Sitzplätzen) musste am Samstag nach Düsseldorf " rücklanden", wie es in der Fliegersprache heißt. Der Flug OE-3160 von Düsseldorf nach Portugal stoppte laut Aviation Herald beim Start den Aufstieg, weil Vibrationen am linken Triebwerk auftraten. Die Crew ging davon aus, dass der Jet beim Start einen Vogelschwarm getroffen hatte.

So ein Vorfall hatte etwa im Jahr 2009 zur Notlandung einer Maschine im Hudson River geführt, weil beide Triebwerke ausfielen. Vogelschlag ist ein diffiziles Problem der Luftfahrt.