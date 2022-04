"Lange Nacht der Spiele": Brettspieler sprechen nicht

Brettspieler sprechen nicht. Weder miteinander, noch zu sich selbst.

Auch im Spielraum der Wienxtra Spielebox in der Albertgasse im 8. Bezirk ist von den Brettspielliebhabern, die sich Freitagabend zur „Langen Nacht der Spiele“ getroffen haben, kaum etwas zu hören. Kästen, in denen sich bunte Kartons stapeln, stehen an den Wänden. Tubyrinth und San Gimignano, nicht etwa die Namen bekannter italienischer Weine, sondern Brettspiele für Kenner befinden sich darin. Einige besonders feine Stücke stehen sogar schön präsentiert auf einem Extratisch.