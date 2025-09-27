Landesparteitag der Wiener ÖVP: Figl stellt sich 400 Delegierten
Der Wiener ÖVP kann man nicht gerade ein einfaches Jahr bescheinigen. Bei der Gemeinderatswahl im April halbierte man sich von 20,43 auf 9, 65 Prozent. In der Folge traten Parteiobmann Karl Mahrer und Landesgeschäftsführer Peter Sverak zurück.
Es folgte ein Machtkampf um die Spitze der Partei, aus dem Markus Figl als Sieger hervorging. Figl soll nun heute, Samstag, beim Landesparteitag in der Expedithalle – die ehemalige Ankerbrotfabrik in Favoriten – von rund 400 geladenen Delegierten gewählt werden.
Gewählt werden zudem auch seine drei Stellvertreter – Daniel Resch, Bezirksvorsteher aus Döbling, Johanna Zinkl, Bezirksvorsteherin in Hietzing und Gemeinderätin Elisabeth Olischar.
Die Veranstaltung soll gleichsam auch einen Schlussstrich unter die jüngste Vergangenheit setzen und „Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei“ sein, wie es im Vorfeld heißt. Figls Rede soll das Herzstück der Veranstaltung sein, in der er wohl auch den Startpunkt für die inhaltliche Neuausrichtung der Partei setzen wird. Gemeinsam mit seinen Parteimitgliedern wolle er die Vision für die Zukunft der Stadt ausarbeiten.
Videos zwischendurch
Aufgepeppt soll das Programm auch mit Videos werden. Was darin zu sehen sein wird, wollte man am Freitag noch nicht verraten. Unwahrscheinlich ist aber, dass es Videos von Figl gibt wie jenes von seinem Vorgänger Mahrer: Dieser hatte auch mit erheblichem innerparteilichen Gegenwind zu kämpfen, nachdem er einen Obdachlosen beim Schlafen gefilmt hatte oder dem Brunnenmarkt attestiert hatte, kein Wiener Wahrzeichen mehr zu sein. Im KURIER-Interview im Mai sagte er auf die Frage, ob man solche Bewegtbilder auch von ihm sehen werde: „Ich hoffe, Sie sind nicht zu enttäuscht, aber ich bin eher ein Sachpolitiker. Ich werde versuchen, mit Inhalten und Ideen zu überzeugen.“
Angesagt hat sich auch türkise Politprominenz, allen voran Bundeskanzler Christian Stocker, der gleich zu Beginn eine Rede halten wird. Auch die ehemaligen Parteiobleute Gernot Blümel und Bernhard Görg sind unter den Gästen. Mit einem Ergebnis der Wahl wird gegen 13.30 Uhr gerechnet.
Kommentare