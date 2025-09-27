Landesparteitag der Wiener ÖVP: Figl stellt sich 400 Delegierten

Der Wiener ÖVP kann man nicht gerade ein einfaches Jahr bescheinigen. Bei der Gemeinderatswahl im April halbierte man sich von 20,43 auf 9, 65 Prozent. In der Folge traten Parteiobmann Karl Mahrer und Landesgeschäftsführer Peter Sverak zurück. Es folgte ein Machtkampf um die Spitze der Partei, aus dem Markus Figl als Sieger hervorging. Figl soll nun heute, Samstag, beim Landesparteitag in der Expedithalle – die ehemalige Ankerbrotfabrik in Favoriten – von rund 400 geladenen Delegierten gewählt werden.

Gewählt werden zudem auch seine drei Stellvertreter – Daniel Resch, Bezirksvorsteher aus Döbling, Johanna Zinkl, Bezirksvorsteherin in Hietzing und Gemeinderätin Elisabeth Olischar. Die Veranstaltung soll gleichsam auch einen Schlussstrich unter die jüngste Vergangenheit setzen und „Spatenstich für die Zukunft der Wiener Volkspartei“ sein, wie es im Vorfeld heißt. Figls Rede soll das Herzstück der Veranstaltung sein, in der er wohl auch den Startpunkt für die inhaltliche Neuausrichtung der Partei setzen wird. Gemeinsam mit seinen Parteimitgliedern wolle er die Vision für die Zukunft der Stadt ausarbeiten.