damals ältesten Nationalräte der Partei: Der eine war Rudolf Taschner . Der andere sollte später eine noch wichtigere Rolle in Mayers Leben spielen: Karl Mahrer . Über ihn kam Mayer dann auch mit der ÖVP-Grande-Dame Ingrid Korosec in Kontakt, kurz darauf war Mayer Landesgeschäftsführer des Wiener Seniorenbunds.

Mahrer war es auch, der den jungen Funktionär als Vertrauten in die Wiener Landespartei holte. In den vergangenen Jahren war Mayer bereits als stellvertretender Landesgeschäftsführer tätig – an der Seite und im Schatten von Peter Sverak, der die Kommunikation nach Außen und den Wahlkampf managte. Sverak nahm gemeinsam mit Mahrer nach der Wahl den Hut, Mayer ist geblieben. Er hat nicht nur das Vertrauen des neuen ÖVP-Chefs Markus Figl, sondern scheint in der gesamten Partei gut angeschrieben. Dass er der Richtige für den Job ist, daran zweifelt intern kaum jemand.

„Verbindlich und verbindend“ sei er, ein „guter Kommunikator“, mit „Gespür für die Funktionäre“. Das und mehr hört man aus der Partei. Wer die ÖVP kennt, weiß, dass derartiges Lob keine Selbstverständlichkeit ist. Bereits als Sveraks Stellvertreter war er für die Koordination der Bezirksparteien zuständig. Mit ihnen wird er nun noch mehr zu tun haben. Zuerst aber steht einiges an Arbeit in der Parteizentrale an. Der unangenehmste Teil: Mayer muss Mitarbeiter kündigen. Dass die ÖVP von mehr als 20 auf unter zehn Prozent gefallen ist, hat finanzielle Folgen. Mayer will die Strukturen „schlanker, schneller und flexibler gestalten“, wie er im KURIER-Gespräch sagt. Es lägen „viele Gespräche“ vor ihm. Von Mitarbeitern, die man nicht halten kann, will er sich einvernehmlich trennen.

Inhaltlich stehe nun eine „Phase des Zuhörens“ an, sagt Mayer. In den nächsten vier bis sechs Wochen will er mit jedem Mitglied des Landesparteivorstands ein persönliches Gespräch führen und will bis Sommer mit Bezirken und Bünden konferieren. „Jeder soll die Chance haben, zu sagen, was ihm wichtig ist.“ Was ihm selbst vorschwebt: Mayer will die Partei „langfristig attraktiv machen“ für die Wähler. „Wir müssen eine Vision präsentieren können, wo Wien 2070 stehen soll.“ Damit das gelingt, muss er ein Kernproblem ins Visier nehmen: die Schwäche der ÖVP in urbanen Räumen. Mit Nico Marchetti, dem Generalsekretär der Bundes-ÖVP, hat er einen Mitstreiter, der das Thema ebenfalls auf der Agenda hat. In Wien war die ÖVP bereits vieles. Da gab es einst die „bunten Vögel“, man war die „urbane Stadtpartei“ oder „rechts mit Anstand“. Mayer will sich bei der Selbstfindung keinen Stress machen (lassen): „Wir haben die Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und diese Zeit müssen wir uns auch nehmen.“ Dass ihm das Wording der „urbanen Stadtpartei“ gefällt, daraus macht er dennoch keinen Hehl.

Neue Ausrichtung: Inhaltliche Arbeit Generell markiert Lorenz Mayer einen neuen Typus des Geschäftsführers: Weg vom Image des Kettenhunds, der nur mit markigen Sprüchen gegen den politischen Gegner ausreitet – hin zur echten inhaltlichen Arbeit. Ausgerechnet in der Wiener Landespartei ist das kein einfacher Job. In Erinnerung bleibt der Polit-Profi Markus Keschmann, der nach der glück- und ideenlosen Bernadette Arnoldner unter Karl Mahrer den Job übernahm, um die Post-Kurz-ÖVP auf Vordermann zu bringen.