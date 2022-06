Landeskongress: Grünes Doppel gegen die SPÖ

Das wirkt charmant – und passt irgendwie zum Stil der Partei. Aber kann es auch zum Erfolg führen?

Innerhalb der Partei ist man mit den beiden zufrieden: „Ich habe es selten erlebt, dass die Partei so geschlossen ist“, sagt ein langgedienter Funktionär, der anonym bleiben will. „Die beiden arbeiten perfekt zusammen“, sagt ein anderer. Nicht einmal in internen Chatgruppen würden gröbere Kontroversen ausgetragen. Ungewöhnlich für eine Partei, die berüchtigt ist für interne Richtungskämpfe.

Die große Bewährungsprobe für die beiden – sprich: eine Wahl – steht freilich noch aus. „Noch brauchen sie Zeit. Sie müssen daran arbeiten, jeweils ein stärkeres Profil zu gewinnen, um jeweils unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Das wird noch kommen“, sagten Insider.

Niedrige Umfragewerte

Die Werte sind tatsächlich ausbaufähig: Bei einer – fiktiven – Bürgermeister-Direktwahl würden 4 Prozent der Wähler Pühringer ihre Stimmen geben, 3 Prozent hingegen Kraus. Das ergab im März eine OGM-Umfrage im Auftrag des KURIER.

Noch interessanter ist die Betrachtung jener Befragten, die sich als Grün-Wähler deklarieren: Hier würden 21 Prozent für Pühringer votieren, 13 Prozent für Kraus. Die meisten würden ihr Kreuz bei SPÖ-Chef Michael Ludwig machen.