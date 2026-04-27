Schwere Jungs aus Favoriten wegen Hunderter Straftaten vor Gericht

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Sehr lang. In einem Fall sind 120 Fakten angeklagt, in einem anderen 38. Zum Teil wurden die Taten vor Eintritt der Strafmündigkeit begangen.

Sieben junge Burschen stehen am Montag in Wien vor Gericht . Eigentlich sind es noch Kinder, zwei sind 16, einer 15, der Rest erst 14 Jahre alt, fast alle sind klein und schmächtig. Wobei es bei einem Angeklagten - er ist aus Afghanistan - nicht klar ist, ob er am 1.1.2008 oder erst im Oktober 2009 geboren ist.

Die Staatsanwaltschaft beschränkt sich darauf, nur zu umreißen, was sich die Burschen zuschulden kommen haben lassen. Zu umfangreich sind die Taten, die die Polizei ermittelt und die Staatsanwaltschaft angeklagt hat.

Vorführung aus der U-Haft

Vier Kinder aus Syrien, ein Russe, ein Slowake und ein Afghane hören sich die Vorwürfe an. Zuvor wurden sie – verspätet – großteils aus der Justizanstalt Münnichplatz vorgeführt.

Allesamt sitzen sie in Untersuchungshaft, sechs von ihnen haben vor der zwangsweisen „Übersiedelung“ nach Simmering in Favoriten gelebt, einer in Baden.

Hunderte Taten

Die Burschen haben in unterschiedlichen Konstellationen ihre kriminelle Visitenkarte in ganz Wien hinterlassen. In der Millenium City etwa haben sie einen jungen Mann bedroht und ihm die Markenkleidung abgenommen.

Es folgen schwere Körperverletzungen – ein junger Mann wurde in eine dunkle Ecke gelockt und mit Fußtritten und Schlägen gegen den Kopf malträtiert – der Vorfall wurde auf Video aufgezeichnet.

Kriminelle Visitenkarte in ganz Wien hinterlassen

Und mit Ausnahme eines Angeklagten waren alle immer wieder dabei, als mit einem Notfallhammer „Unmengen an Scheiben von Taxis, Autos, Geschäften, Apotheken und Lokalen“ eingeschlagen wurden, um an Einbruchsgut, wie etwa Handys oder Laptops und Geld zu gelangen.

In einem Fall – nach einem Einbruch in eine Trafik – sollen die Burschen einen Zeugen mit dem Tod bedroht haben. Die Drohung sollen sie mit einer Schreckschusspistole untermauert haben.

Sogar in ein Besengeschäft sind die Jugendlichen eingebrochen, um Rosshaarbesen, Weidenkörbe und Geld zu stehlen. Immer geht es um ein paar Hundert Euro, das ganz große Geld war nie dabei.

Verteidiger: „Ein toxischer Freundeskreis“

„Das ist ein toxischer Freundeskreis, die ziehen sich alle runter“, sagt der Verteidiger eines Jugendlichen, der sich, wie alle Angeklagten, „im Wesentlichen geständig“ zeigen würden. Nur vereinzelt wollen sie bei einzelnen Vorfällen nicht dabei gewesen sein.