Landau: "Glück wächst, wenn man es teilt"

Wien

Mödling

Wien

Graz

Wir haben von Beginn an eine Flächendeckung angestrebt. Aber wegen des gestiegenen Bedarfs sehen wir jetzt die Notwendigkeit zur Erweiterung. Wir passen das Angebot der Nachfrage an: Inwird es drei neue Ausgabestellen geben, und in Niederösterreich sind erstmals auch zwei geplant – inund in Schwechat. Deshalb suchen wir 200 zusätzliche Freiwillige. Ohne deren Hilfe geht es nicht. Das Motto ist: Umverteilen, statt wegwerfen. Inwird immerhin so viel Brot weggeworfen, wie ingegessen wird.

Was haben die Leute davon, wenn sie freiwillig helfen?

Jeder kann das Leben eines anderen verändern – das ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft genauso wichtig, wie für das eigene Leben. Begegnungen mit Menschen in Not machen nachdenklicher und dankbarer, wenn man dann das eigene Leben betrachtet. Vielleicht wäre das ein schöner Neujahrsvorsatz: Durch ein Engagement für LeO Menschen Hoffnung und eine Perspektive zu geben.

Haben Menschen, denen es im materiellen Sinne gut geht, Ihrer Meinung nach die Verpflichtung, sich für andere zu engagieren?

Wenn jemand weiß, dass es ihm gut geht; dass er Glück im Leben gehabt hat, dann hat er die Verpflichtung, das Glück auch weiterzugeben. Glück gehört ja zu den Gütern, die nicht kleiner werden, sondern größer, wenn man sie teilt.

Gibt es Kenntnisse oder Fähigkeiten, die bei Freiwilligen besonders gefragt sind?

Notwendig sind ein Interesse an Menschen und die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen. Dann finden wir für jeden den Platz, an dem er am besten helfen kann. Sei es in der Verteilung der Lebensmittel, in der Logistik oder auch auch für die Kontaktaufnahme zu den Unternehmern.

Muss man eigentlich Christ sein, um bei der Caritas aktiv mithelfen zu können?

Nein. Unsere Hilfsangebote orientieren sich ja auch an der Not der Menschen und nicht an deren Konfession. Was die freiwilligen Helfer verbindet, ist einzig die Bereitschaft, nicht wegzuschauen.

Falls Unternehmer überlegen sollten, das Projekt durch Sachspenden zu unterstützen – welche Produkte werden denn besonders benötigt?

In erster Linie haltbare Lebensmittel, aber auch " Luxusgüter", wie Tee oder Kaffee sowie Hygieneartikel, Windeln und Waschpulver. In der kalten Jahreszeit besteht in erhöhter Bedarf an frischem Obst und Gemüse. Wenn uns da jemand ein Mal pro Woche oder ein Mal pro Monat mit einer Palette aushelfen möchte, ist er herzlich willkommen. Aber natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Hilfe – das Projekt wird ja ausschließlich über Spenden finanziert.

Bei Interesse an einer freiwilligen Mitarbeit am Caritas-Hilfsprojekt LeO wenden Sie sich bitte an leo@caritas-wien.at oder telefonisch an 01 / 257 12 15. www.caritas-leo.at