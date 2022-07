Ladendieb wiedererkannt: Bei Fluchtversuch lief er gegen Türe

Mitarbeiter eines Supermarktes erkannten am Mittwochnachmittag in Wien Erdberg zwei Männer wieder, die bereits zwei Tage zuvor Waren in diesem Supermarkt gestohlen haben sollen. Als die Angestellten die Polizei verständigten und die beiden Tatverdächtigen ansprachen, hätten beide versucht zu fliehen.

Einer der Verdächtigen stieß dabei seinen vermeintlichen Komplizen in die Arme der Mitarbeiter, um selber flüchten zu können. Der Mann wurde aber rasch gestoppt: Von einer geschlossenen Schiebetüre.

In weiterer Folge konnten die Mitarbeiter des Supermarkts die beiden Verdächtigen, einen 22-jährigen libyscher und einen 22-jährigen algerischen Staatsangehörigen, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizisten stellten bei einem der beiden ein Pfefferspray sicher und nahmen beide fest.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: