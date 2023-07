Ladendetektiv stoppte Seriendieb, der es auf Parfums abgesehen hatte

17-mal soll ein professioneller Ladendieb in Wien bereits zugeschlagen haben, ehe ihm am Freitagabend ein aufmerksamer Ladendetektiv das Handwerk legte. Der 28-jährige Georgier hatte es offenbar auf teure Parfums abgesehen.

So auch am Freitag, als er in einem Geschäft in der Brigittenau versucht haben soll, ein Parfum in einer eigens präparierten Tasche zu verstecken. Der in der Parfümerie tätige Ladendetektiv erkannte den Mann allerdings von einem mutmaßlichen früheren Diebstahl. Er verständigte sofort die Polizei, wenig später konnten die Beamten der Polizeiinspektion Praterstern den Verdächtigen festnehmen.

Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht. Ihm konnten bereits 17 weitere Diebstähle nachgewiesen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

