Eislaufverein: Ein Hochhaus und seine Gegner

Unterdessen erhalten die Gegner des Hochhaus-Projekts beim Eislaufverein weitere Unterstützung aus der Wiener Architekturszene. In einem offenen Brief an Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou ( Grüne) sprechen sich namhafte Architekten und Universitätsprofessoren, darunter Marta Schreieck, Gabu Heindl und Christian Kühn, gegen eine Widmung auf Basis des Siegerprojekts aus.

Die Experten warnen davor, "dass ein Luxuswohnturm an diesem Standort weder stadträumlich noch stadtpolitisch zu rechtfertigen ist und einen Präzedenzfall für die Zukunft des gesamten Ringstraßenbereichs darstellen würde". Auch die Sorgen der Anrainer, dass der Innenstadt der Welterbe-Status abhanden kommen könnte, kommt in dem Schreiben zur Sprache.

