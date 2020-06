KURIER-Redakteur Gerhard Krause geehrt

1975 kam Gerhard Krause als junger Polizeireporter zum KURIER, 38 Jahre lang blieb er dem Haus verbunden. Als Kommunaljournalist prägte er über Jahrzehnte die Wiener Berichterstattung, hatte aber als Betriebsrat auch stets ein offenes Ohr für Kollegen. Am Freitag wurde Krause mit dem Silbernen Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Medien-Staatssekretär Josef Ostermayer würdigte bei der Verleihung die ausgewogene Berichterstattung: „Er hat dem Leser nie seine eigene Meinung aufgedrängt.“ Sein langjähriger Freund Kurt Votava hob in seiner Laudatio die sozialen Verdienste von Krause hervor. „Sein Eintreten für andere Menschen ist über das Normale hinausgegangen.“ Vor Kurzem wurde er von der Redaktion in den Un-Ruhestand verabschiedet. Wer Gerhard kennt, weiß aber, dass ihn der Journalismus noch nicht so schnell loslassen wird.