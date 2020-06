KURIER-Leser schenken Zuversicht

Bei der Caritas weiß man die Bereitschaft zu schätzen: "Diese Hilfe macht armutsbetroffene Menschen nicht nur satt, sie gibt ihnen auch die Möglichkeit, durchzuatmen und Zuversicht zu schöpfen", erklärt Landau.

"Die schlechte Nachricht lautet zwar, dass wir Woche für Woche mehr als acht Tonnen Lebensmittel an Menschen in Not verteilen müssen. Die gute Nachricht lautet aber, dass diese acht Tonnen, Kilo für Kilo, von Freiwilligen auf Augenhöhe verteilt werden. Diese Solidarität ist in Kilogramm nicht aufzuwiegen."

Bei Interesse an einer freiwilligen Mitarbeit am Caritas-Hilfsprojekt LeO wenden Sie sich bitte an leo@caritas-wien.at oder telefonisch an 01 / 257 12 15.

Im Laufe der kommenden beiden Wochen finden in den betreffenden Pfarren zudem Info-Veranstaltungen statt (siehe unten). www.caritas-leo.at