Kunde entwaffnete Senior-Räuber in Discounter

Mit stolzen 82 Jahren machte ein Mann am Freitag Bekanntschaft mit der Polizei. Der Pensionist soll in einem Haushaltsdiscounter in der Gablenzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus einfach an der Kasse vorbeigegangen sein - ohne seinen "Einkauf" zu bezahlen.

Als er darauf angesprochen wurde, soll er aggressiv reagiert und eine Schreckschusspistole gezogen haben, mit der er zwei Mitarbeiter bedroht haben soll. Doch er hatte nicht mit dem Einschreiten eines anwesenden Kunden gerechnet. Dieser entriss dem 82-Jährigen die Waffe. Sicherheits-Mitarbeiter konnten den Pensionisten schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der Mann wurde wegen räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen, die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Der Mann hat nun ein Waffenverbot. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.