Künstler: „Wir hatten Angst davor, dass so etwas passiert“

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage berichten internationale Medien über rechtsextreme Vandalenakte in Wien. Kamerateams aus Deutschland und Frankreich kamen am Montag zum Burgring. Dort wurden die Werke des deutsch-italienschen Fotokünsterls Luigi Toscano zerstört. Er will damit Zeitzeugen sichtbar machen.Der KURIER hat ihn getroffen.



KURIER: Haben Sie nach diesem Akt der Zerstörung schon mit Zeitzeugen gesprochen?

Luigi Toscano: Wir hatten immer Angst davor, dass so etwas passiert. Aber die Wucht überrascht uns alle. Ich habe mit einer Holocaust-Überlebenden gesprochen und sie findet das sehr schlimm. Aber sie hat auch gesagt: Luigi bleib standhaft, lass dich nicht beugen.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie vor den zerstörten Porträts stehen?

Diese Schändung tut mir weh. Aber es tut auch gut, dass ich höre, ich solle weitermachen. Die Solidarität in Wien ist groß. Es haben sich Leute gemeldet, die die Ausstellung beschützen wollen. Ich musste vorhin sogar Leute abhalten, die die kaputten Fotos flicken wollten. Es gibt speziell in Österreich viele Menschen, die mit Fremdenhass nichts zu haben wollen.