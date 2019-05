Bilder von Holocaust-Überlebenden zerstört und beschmiert

Die Erinnerungsbilder an die Opfer der NS-Verfolgung auf der Ringstraße sind erneut beschädigt worden. In der Nacht auf Montag wurden mehrere Porträtfotos von Überlebenden des NS-Gräuels zerschnitten.

„Die Bilder standen schon in der ganzen Welt. Sowas ist aber nur in Wien passiert“, sagt Peter Schwarz, Geschäftsführer vos psychosozialen Zentrums ESRA, auf dessen Initiative die Bilder in Wien ausgestellt wurden. Die Portraits von Überlebenden aus der Nazi-Zeit stammen vom italienischen Fotokünstler Luigi Toscano. Die Fotoschau "Gegen das Vergessen" mit hunderten Portraits sollte eigentlich noch bis 31. Mai zu sehen sein.