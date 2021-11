Kritik auf Twitter: Schreibfehler bei Shoah-Gedenkmauer

Erst Dienstagabend wurde die Namensmauer-Gedenkstätte im Ostarrichi-Park im 9. Bezirk, vor der österreichischen Nationalbank eingeweiht. Sie erinnert an rund 64.000 in der NS-Zeit ermordete Jüdinnen und Juden aus Österreich.

Bereits am Mittwoch hagelte es jedoch auf Twitter Kritik an der Regierung. Auf einer vergoldeten Tafel, die an der Gedenkmauer befestigt ist, wurde ein Schreibfehler entdeckt, fotografiert und getwittert. Auf dem Schild eingraviert ist zu lesen, wer die Namensmauer initiiert und wer sie mitfinanziert hat. Neben dem Namen des Initiators Kurt Yakov Tutter steht geschrieben: „Errichtet unter Bundenskanzler (sic!) Sebastian Kurz“.