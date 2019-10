Kritik an der der Lizenz zum Festnehmen bei den Wiener Linien

Die Wiener Linien verstärken seit Jahren die Sicherheitsvorkehrungen in ihren U-Bahn bzw. Bus- und Bim-Stationen. Seit dem Jahr 2007 wurden alle 109 U-Bahn-Stationen mit Überwachungskameras ausgestattet. In allen Fahrzeugen der Verkehrsbetriebe zeichnen 13.000 Kameras das Geschehen auf. Nach 48 Stunden werden die Videos automatisch gelöscht. Im Jahr 2019 will man noch zusätzliche 800.000 Euro in wie Aufrüstung der Überwachungssysteme in Fahrzeugen und Gebäuden investieren. Die Securitys in den Stationen sind im Gegensatz zu der Videoüberwachung relativ neu: Die ersten 22 Mitarbeiter sind seit knapp zwei Jahren unterwegs. In dieser Zeit wurde die Truppe auf 120 Männer und Frauen aufgestockt.