Kriegsspiele: Imam reiste in die Türkei zurück

Schauriges Detail am Rande: Eine Verbindung zu einem anderen medial bekannten Ermittlungsfall gibt es ebenfalls. Rekrut Ismail M., der im Oktober von einem anderen Wachsoldaten in Wien-Leopoldstadt erschossen wurde, ging in der Moschee ein und aus. Er lebte im selben Grätzel in Brigittenau.

Gegenüber dem Standard erklärte Noch-Bürgermeister Michael Häupl, dass die Koranschule in der Moschee geschlossen gehöre. Eine generelle Schließung der Moschee obliege jedoch der Islamische Glaubensgemeinschaft. Bei Atib zeigt man sich von den Vorschlägen nicht begeistert: „Mehr als den Imam zu suspendieren und den Vorstand auszutauschen können wir nicht machen. Ein Vorhängeschloss dort anzubringen bringt auch nichts.“