Krebsoperation von Kardinal Schönborn ist gut verlaufen

Kardinal nimmt sich kurze Auszeit

Der 74-jährige wird sich in den nächsten Wochen zurückziehen und auskurieren, zu Pfingsten (9. Juni) will er wieder im Amt sein. Die Auszeit kündigte Schönborn bereits im Vorfeld der OP an. "Die Öffentlichkeit wird das überleben. Ich hoffentlich auch", scherzte er, als er im März seine Erkrankung öffentlich machte.