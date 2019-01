Krankenhaus Nord: Roter PR-Profi erklärt das Unerklärbare

Es gehört zu den Aufgaben von PR-Beratern, die Situation ihres Kunden in der Öffentlichkeit etwas rosiger darzustellen, als sie vielleicht ist. So gesehen hat Josef Kalina, einst SPÖ-Geschäftsführer und nunmehr Kommunikationsberater des Krankenanstaltenverbunds ( KAV), am Dienstag seinen Job bestens erfüllt: Die Lage rund um die Großbaustelle, als 2014 erstmals bekannt wurde, dass Zeit- und Kostenrahmen nicht halten werden, würde er keineswegs als Krise bezeichnen. Das betont Kalina als Zeuge in der U-Kommission zur Skandalbaustelle.

Was bei der versammelten Opposition für gewisses Staunen sorgt. „Hoffentlich treffen uns nie ,richtige‘ SPÖ-Krisen“, ätzt ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Eine solche mag die Errichtung des Energetik-Rings um das Spital 2018 gewesen sein. Das habe auch ihn „etwas sprachlos“ gemacht, räumt Kalina ein. „Shit happens. Es gehört zum Wesen der Kommunikation, dass Sie Dinge erklären müssen, für die es keine Erklärung gibt.“ Er ist zudem überzeugt, dass die positive Berichterstattung mit der Eröffnung des Spitals (voraussichtlich im Sommer) zunehmen werde.