Krankenhaus Nord: Opposition sieht schwarz

Besonders skurril ist die uneinheitliche Vorgehensweise des Krankenanstaltenverbunds ( KAV) bei den Schwärzungen. Augenscheinlich wird das bei unterschiedlichen Protokollen der Bauherrenabstimmung, die zum Teil dieselben Informationen enthalten. Zur Erklärung: Bei den einzelnen Protokollen wurden zu den neuen Punkten nicht beendete Vorgänge aus vorigen Sitzungen hinzukopiert.

Der KAV hat in mehreren Fällen idente Informationen in dem einen Dokument unkenntlich gemacht, im anderen wiederum nicht. Zum Beispiel einen Bericht über die mögliche Errichtung einer Anstaltsapotheke für das neue Krankenhaus: Im Protokoll vom 15. Jänner 2016 ist dieser Abschnitt nicht geschwärzt, in jenen vom 22. und 29. Jänner 2016 sehr wohl.

Der Punkt Verjährungsverzicht ist im Protokoll vom 15. Jänner 2016 geschwärzt, in jenem vom 22. 1. nicht, in jenem vom 29. 1. dann wieder schon.

„Es zeigt sich, dass beim KAV ein totales Chaos in puncto Schwärzungen vorherrscht“, kritisiert Korosec. Sie ortet ein grundlegendes Problem: „Die Verfahrensordnung der Wiener U-Kommission ist sehr unpräzise und lässt vor allem das Prozedere bei sensiblen Daten offen. Der KAV schwärzt nun in Eigenregie Akten, aber wie man an den Beispielen sieht, gibt es offenbar keine Leitlinien dafür.“